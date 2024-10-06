Под Воронежем умерла известный тренер по гребле

— Почему я выбрала эту профессию? Потому, что мне хочется помочь детям достигать высоких результатов, как в спорте, так и в жизни. Тренер — не только профессиональный спортсмен, но и психолог, друг, который поддержит словом, советом. Иногда тренер заменяет родителей, так как проводит с детьми большую часть времени, он в курсе всех их переживаний и радостей. А еще, по моему мнению, тренер никогда не стареет. Эта та профессия, в которой ты чувствуешь себя на столько, сколько лет твоим воспитанникам. От такой работы никогда не устаешь, — говорила Любовь Григорьевна.