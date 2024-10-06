Олбани
+8°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большие выходные ждут белорусов в ноябре

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большие выходные ждут белорусов в ноябре. Это предусматривает постановление Совмина № 814 «О переносе рабочих дней в 2024 году» от 23 ноября 2023 года, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Документ регламентирует перенос рабочего дня с пятницы 8 ноября на субботу 16 ноября. Так, четыре выходных дня подряд — с 7 по 10 ноября — подарит календарь в честь Дня Октябрьской революции, который традиционно отмечается 7 ноября. Этот четверг будет праздничным выходным днем.

Также за организациями остается право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

праздники