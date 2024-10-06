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В Уфе завершают строительство храма и мечети

Ратмир Мавлиев рассказал о ходе реставрации.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что на улице Комсомольской начали монтаж здания Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Об этом он сообщил в социальных сетях.

— Это будет новый объект вместо старого, аварийного, — написал Мавлиев.

В настоящий момент на завершающей стадии проводятся ремонтно-реставрационные работы внутри мечети Хакимия на улице Мустая Карима, а также благоустройство территории вокруг.

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