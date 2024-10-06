Нашествие божьих коровок сняли на видео в воронежском ЖК

РИА «Воронеж» писало, что в Воронежском заповеднике и в его охранной зоне было обнаружено множество взрослых бабочек вида «хлопковая совка». В региональном Кадастре беспозвоночных животных этот вид отсутствует, поэтому может считаться новым для фауны заповедника. Хлопковая совка — одно из самых вредоносных насекомых в мире. Однако ученые считают, что луговым экосистемам заповедника она не нанесет существенный вред.