Нашествие божьих коровок сняли на видео в воронежском ЖК

В воронежском ЖК «Грин Парк» произошло нашествие божьих коровок. Насекомые оккупировали подъезд, облепив стены, потолок и входную дверь. Соответствующие кадры появились в Сети в воскресенье, 6 октября.
— Это просто апокалипсис! — восклицает в кадре автор видео.
— Коровки у себя дома, а вот вы заняли их территорию, весь лес спилили, — написали в комментариях горожане.
РИА «Воронеж» писало, что в Воронежском заповеднике и в его охранной зоне было обнаружено множество взрослых бабочек вида «хлопковая совка». В региональном Кадастре беспозвоночных животных этот вид отсутствует, поэтому может считаться новым для фауны заповедника. Хлопковая совка — одно из самых вредоносных насекомых в мире. Однако ученые считают, что луговым экосистемам заповедника она не нанесет существенный вред.