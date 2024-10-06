Зарплата педагога в Минске составляет 2150 рублей

В День учителя, который отмечается 6 октября, зампредседателя Мингорисполкома Андрей Стригельский рассказал агентству «Минск-Новости» о развитии системы образования и, в частности, о зарплатах педагогов.
По данным Белстата, средняя зарплата минчан в августе превысила 3 тысячи рублей.
— У столичного учителя она сегодня в среднем 2 тысячи 150 рублей. Стремимся к тому, чтобы уровень заработной платы педагогов был не ниже средней по городу — сказал Андрей Стригельский.
Он отметил, что инструменты для этого есть.
— Так, с 1 сентября все работники системы образования Минска получили максимальную, 50-процентную надбавку за труд по контракту, — сказала Стригельский.
Ранее мы писали, что министр образования Иванец высказался о запрете использования мобильных телефонов в школе: «Уже два года использование во время уроков запрещено».
Еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».
Прочитайте также, что олимпийский чемпион из Беларуси Сергей Макаренко рассказал, как пережил 22 июня 1941-го в Бресте, служил матросом на рудовозе и почувствовал себя богачом в Риме.