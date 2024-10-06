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Зарплата педагога в Минске составляет 2150 рублей

В Минске стремятся к тому, чтобы зарплата педагогов был не ниже средней по городу.

Источник: Комсомольская правда

В День учителя, который отмечается 6 октября, зампредседателя Мингорисполкома Андрей Стригельский рассказал агентству «Минск-Новости» о развитии системы образования и, в частности, о зарплатах педагогов.

По данным Белстата, средняя зарплата минчан в августе превысила 3 тысячи рублей.

— У столичного учителя она сегодня в среднем 2 тысячи 150 рублей. Стремимся к тому, чтобы уровень заработной платы педагогов был не ниже средней по городу — сказал Андрей Стригельский.

Он отметил, что инструменты для этого есть.

— Так, с 1 сентября все работники системы образования Минска получили максимальную, 50-процентную надбавку за труд по контракту, — сказала Стригельский.

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