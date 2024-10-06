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Умер актер, сыгравший депутата Наливкина

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Актер Андрей Неретин, сыгравший вымышленного депутата Виталия Наливкина в одноименном сатирическом скетч-шоу, умер в субботу на 49-м году жизни, сообщил РИА Новости режиссер проекта Андрей Клочков.

Источник: BARAKuda / YouTube

«Вчера в 19.00 по нашему местному приморскому времени стало известно, что наш дорогой товарищ председатель скончался, к сожалению», — сказал собеседник агентства.

Клочков добавил, что артист умер спустя два дня после объявления о закрытии проекта.

Издание NewsVL.ru отмечает, что сериал не выпускается уже более двух лет, после того как в отношении его создателей возбудили уголовное дело о хулиганстве за использование пиротехники на съемке. Кроме того, недавно их обвинили по более тяжкой статье — изготовление взрывчатки.

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