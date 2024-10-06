Умер актер, сыгравший депутата Наливкина

«Вчера в 19.00 по нашему местному приморскому времени стало известно, что наш дорогой товарищ председатель скончался, к сожалению», — сказал собеседник агентства.
Клочков добавил, что артист умер спустя два дня после объявления о закрытии проекта.
Издание NewsVL.ru отмечает, что сериал не выпускается уже более двух лет, после того как в отношении его создателей возбудили уголовное дело о хулиганстве за использование пиротехники на съемке. Кроме того, недавно их обвинили по более тяжкой статье — изготовление взрывчатки.