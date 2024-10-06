Белорусский эндокринолог объяснил связь лишнего веса и гормонов

Белорусский врач-эндокринолог и диетолог Владислав Морозик рассказал агентству «Минск-Новости» есть ли связь между лишним весом и гармонами.
— К увеличению массы тела, если мы говорим о гормонах, приводят недуги, — сказал врач. — Например, из-за избытка кортизола при опухолях гипофиза либо надпочечников. Это диспластическое ожирение, когда верхняя половина туловища становится объемной, а руки и ноги — тонкими из-за разрушения мышц.
Еще он отметил, что некоторые указывают на повышенный кортизол при стрессе, якобы от него идет набор веса.
— Однако его уровень при напряженных ситуациях не приведет к ожирению, — сказал врач.
Он подчеркнул, что иногда при гипотиреозе (нехватка гормонов щитовидной железы) может расти масса тела за счет жировой клетчатки и задержки жидкости в организме. Однако, речь идет о выраженном дефиците.
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