Белорусский эндокринолог объяснил связь лишнего веса и гормонов

— К увеличению массы тела, если мы говорим о гормонах, приводят недуги, — сказал врач. — Например, из-за избытка кортизола при опухолях гипофиза либо надпочечников. Это диспластическое ожирение, когда верхняя половина туловища становится объемной, а руки и ноги — тонкими из-за разрушения мышц.