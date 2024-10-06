Дэвид Гилмор заявил, что недавно пытался уговорить Кейт Буш вернуться на сцену

Рок-музыкант Дэвид Гилмор, известный как лидер Pink Floyd, рассказал о своей недавней беседе с певицей Кейт Буш. Артист признался, что пытался уговорить ее вернуться на сцену, но оказался недостаточно убедителен.
Гилмор был одним из тех, кто поддержал Буш на ранних стадиях ее карьеры. Именно он, наткнувшись на демо неизвестной певицы, профинансировал работу на полноценной студии и помог ей добиться контракта с EMI. Для обоих музыкантов это стало началом длительной и теплой дружбы.
Тем не менее Гилмору не удалось найти аргументов, которые убедили бы его давнюю подругу. В беседе с Guardian фронтмен Pink Floyd пошутил, что единственный, кто может вернуть Кейт Буш на сцену, — это сама Кейт Буш.
В последний раз артистка выступала вживую в 2014 году. Ее решение не изменил даже успех хита Running Up That Hill в 2022 году. Осенью 2023-го Буш ввели в Зал славы рок-н-ролла, но она не посетила церемонию.
Вместо этого артистка просто опубликовала благодарственное письмо на собственном сайте.