Дэвид Гилмор заявил, что недавно пытался уговорить Кейт Буш вернуться на сцену

Гилмор был одним из тех, кто поддержал Буш на ранних стадиях ее карьеры. Именно он, наткнувшись на демо неизвестной певицы, профинансировал работу на полноценной студии и помог ей добиться контракта с EMI. Для обоих музыкантов это стало началом длительной и теплой дружбы.