Футбольный клуб «Иркутск» обошел «Луки-Энергия» со счетом 1:0

В Черемхово прошел матч 26-го тура чемпионата России. За звание победителя боролись футбольные клубы «Иркутск» и «Луки-Энергия». Противники приехали в Сибирь из Великих Лук Псковской области.
Мяч на 60-й минуте в ворота гостей забил спортсмен Владислав Брагин. Он и принес победу команде. В первом круге иркутяне сыграли вничью 1:1.
Футболисты из Приангарья продолжают удерживать третье место в первенстве страны (вторая лига). Это был шестнадцатый матч команды в сезоне без поражений.
Напомним, 26-летняя жительница Ангарска стала жертвой мошенника с сайта знакомств. Своей историей она поделилась с читателями КП-Иркутск.