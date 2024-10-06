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Футбольный клуб «Иркутск» обошел «Луки-Энергия» со счетом 1:0

Иркутяне победили в матче 26 тура чемпионата страны.

Источник: Комсомольская правда

В Черемхово прошел матч 26-го тура чемпионата России. За звание победителя боролись футбольные клубы «Иркутск» и «Луки-Энергия». Противники приехали в Сибирь из Великих Лук Псковской области.

Мяч на 60-й минуте в ворота гостей забил спортсмен Владислав Брагин. Он и принес победу команде. В первом круге иркутяне сыграли вничью 1:1.

Футболисты из Приангарья продолжают удерживать третье место в первенстве страны (вторая лига). Это был шестнадцатый матч команды в сезоне без поражений.

Напомним, 26-летняя жительница Ангарска стала жертвой мошенника с сайта знакомств. Своей историей она поделилась с читателями КП-Иркутск.