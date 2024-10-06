Хотел продать машину и разбился в ней: стала известна личность парня, погибшего в ДТП в Башкирии

По словам знакомых, парень учился в Ижевске, в Удмуртском государственном университете, а параллельно подрабатывал в кальянной и таксовал на своей Priora. Парень увлекался армрестлингом, а в свободное время занимался волонтерством. Как отметил его приятель, в ту роковую ночь Даниель как раз мчался на заказ, чтобы забрать пассажира, но судьба распорядилась иначе.