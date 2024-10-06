Хотел продать машину и разбился в ней: стала известна личность парня, погибшего в ДТП в Башкирии

В минувшие выходные на трассе в Башкирии произошла трагедия, которая унесла жизни двоих человек. Одним из них оказался 20-летний студент. «КП-Уфа» рассказывает подробности ДТП и личности погибшего.
Все произошло вечером 28 сентября. По данным дорожной полиции, на 39-м километре трассы Нефтекамск — Янаул 20-летний парень за рулем Lada Priora врезался во встречный Renault Sandero. Лобовой удар оказался такой силы, что иномарку попросту выбросило с дороги в кювет на несколько метров. Оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.
— По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство, — передали в ГАИ.
Как удалось выяснить «КП-Уфа», водителям отечественной легковушки был 20-летний Даниель из города Янаула. Он отметил свой день рождения буквально за две недели до трагедии — 16 сентября.
По словам знакомых, парень учился в Ижевске, в Удмуртском государственном университете, а параллельно подрабатывал в кальянной и таксовал на своей Priora. Парень увлекался армрестлингом, а в свободное время занимался волонтерством. Как отметил его приятель, в ту роковую ночь Даниель как раз мчался на заказ, чтобы забрать пассажира, но судьба распорядилась иначе.
— Он был очень хорошим, добрым и отзывчивым человеком. Всегда был на позитиве и поддерживал чем мог, — рассказали его друзья.
Известно, что у молодого человека была девушка, с которой он строил долгосрочные планы. Пара часто каталась вместе на своих автомобилях, у которых были одинаковые числа на госномерах.
Примечательно, что незадолго до своей гибели, в начале сентября, молодой человек выставил свою легковушку 2011 года выпуска на продажу за 400 тысяч рублей.
— В отличном состоянии. Все пороги и дно отличные. Стоит хорошая музыка. Красиво сделанный салон с подсветкой в дверях и в ногах, стоит большой дисплей, — писал Даниель.
Знакомый парня сказал нам, что тот собирался продать свою Lada, чтобы расплатиться с некими долгами, но так и не успел этого сделать.
Похоронили Даниеля в четверг, 3 октября, в башкирской деревне Салихово.