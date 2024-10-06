Эксперт Парфентьев предупредил об опасности общедоступных сетей Wi-Fi

При подключении к общедоступным сетям Wi-Fi возможна утечка личных данных пользователя. Однако не только личная информация, но и данные банковских карт и доступ к основным сервисам могут попасть к хакерам, что может привести не только к слежке за активностью пользователя в Сети, но и к финансовым потерям. «Вечерняя Москва» узнала у координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, нужно ли полностью отказываться от общественных сетей Wi-Fi и как защитить информацию о себе.