Эксперт Парфентьев предупредил об опасности общедоступных сетей Wi-Fi

При подключении к общедоступным сетям Wi-Fi возможна утечка личных данных пользователя. Однако не только личная информация, но и данные банковских карт и доступ к основным сервисам могут попасть к хакерам, что может привести не только к слежке за активностью пользователя в Сети, но и к финансовым потерям. «Вечерняя Москва» узнала у координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, нужно ли полностью отказываться от общественных сетей Wi-Fi и как защитить информацию о себе.
По его словам, тема с возможными проблемами конфиденциальности при подключении к общественным сетям Wi-Fi весьма старая — ей как минимум десять лет.
— Эту тему освещают с того момента, как общественные сети Wi-Fi в публичных местах стали получать широкое распространение. Опасения были связаны с тем, что к публичному Wi-Fi подключается множество различных людей — и это неопределенный круг лиц. Притом что в начале при подключении не требовалось никакой авторизации, — сказал он.
Эксперт отметил, что при отсутствии на ноутбуке, планшете или смартфоне запрета на передачу данных в общественных сетях, злоумышленник посредством программно-технических методов вполне мог заставить устройство жертвы поделиться информацией.
Специалист подчеркнул, что с усложнением процедур обеспечения конфиденциальности стали появляться новые методы — фальшивые сети Wi-Fi:
— Затем на смену стали приходить гибридные варианты, где пользователю предлагается скачать приложение, якобы обеспечивающее работу в данной публичной сети Wi-Fi. А на самом деле это «зловред», выкачивающий информацию для злоумышленника. В этом варианте идет комбинация программно-технических и контентно-психологических методов, поэтому он называется гибридным.
При этом, по его мнению, не стоит бояться всех общественных сетей Wi-Fi. Однако меры предосторожности при обороте конфиденциальной информации и особенно при совершении банковских транзакций, несмотря на предпринимаемые теми же банками меры по обеспечению цифровой конфиденциальности, принимать надо.
— У пользователя на устройстве должны быть соответствующие настройки, ограничивающие передачу определенных видов информации. Для некоторых видов действий в интернете предпочтительно отказаться от общественного Wi-Fi. В частности, когда речь идет о финансовых операциях или персональных данных, предоставление которых влечет юридические последствия, — заключил Парфентьев.
Он также рассказал «ВМ» о том, как понять, что в устройстве поселился вирус. По его словам, снижение скорости гаджета, неизвестные приложения, а также всплывающие окна могут говорить о заражении.