Аманда Сайфред заявила, что хотела бы увидеть Сабрину Карпентер в Mamma Mia

Сейчас актрисе 38 лет, в то время как Сабрине — 25. Тем не менее скромная разница в возрасте прежде не останавливала создателей сериала: так, Шер сыграла мать героини Мерил Стрип, хотя женщин разделяет всего три года разницы. Как передает Entertainment Weekly, Сайфред готова согласиться на старческий грим, если это поможет привлечь Сабрину в проект. Актриса также подчеркнула, что она — «большая фанатка» творчества певицы.