Аманда Сайфред заявила, что хотела бы увидеть Сабрину Карпентер в Mamma Mia

Американская актриса Аманда Сайфред высказалась о возможном участии Сабрины Карпентер в серии фильмов Mamma Mia по песням ABBA. Предполагалось, что исполнительница хита Espresso могла бы сыграть дочь героини Аманды.
Сейчас актрисе 38 лет, в то время как Сабрине — 25. Тем не менее скромная разница в возрасте прежде не останавливала создателей сериала: так, Шер сыграла мать героини Мерил Стрип, хотя женщин разделяет всего три года разницы. Как передает Entertainment Weekly, Сайфред готова согласиться на старческий грим, если это поможет привлечь Сабрину в проект. Актриса также подчеркнула, что она — «большая фанатка» творчества певицы.
Недавно Карпентер исполнила на концерте Mamma Mia! — одну из главных песен фильма. Это и заставило поклонников задаться вопросом, может ли она принять участие в съемках. На данный момент вышло всего две части, о разработке третьей пока не сообщалось. Сама Аманда Сайфред не уверена, что продолжение мюзикла все же выйдет на экраны.
Ранее Сабрина Карпентер оказалась в эпицентре чартового противостояния с Трэвисом Скоттом.