Дождь, снег и сильный ветер: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики отмечают, что антициклон сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана. И только на востоке и юго-востоке под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь с грозой, в горных районах осадки, днем временами сильные осадки: дождь и снег. На западе, юге, востоке страны ожидается усиление ветра, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы — туман.