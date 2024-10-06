Спутница Дурова сообщила, что потеряла ребенка после его ареста в Париже

По его словам, 27 августа у него было «обычное многочасовое интервью с полицией». «Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя любимая Юлия тоже на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. “Испугалась? Уехала из Парижа?” — спросил я. Он колебался. “Она беременна”, — наконец сказал он», — пишет Дуров.