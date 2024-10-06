Спутница Дурова сообщила, что потеряла ребенка после его ареста в Париже

По его словам, 27 августа у него было «обычное многочасовое интервью с полицией». «Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя любимая Юлия тоже на допрос. Он сказал, что она должна была прийти, но не смогла. Я надавил на него, чтобы узнать причины. “Испугалась? Уехала из Парижа?” — спросил я. Он колебался. “Она беременна”, — наконец сказал он», — пишет Дуров.
Вавилова сообщила, что ее и помощника Дуров Марио отпустили через три часа после задержания в аэропорту, но они были без телефонов. Только после покупки новых они узнали, что Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. «Стресс был неописуемым», — пишет девушка. В это же время она решила сделать тест на беременность и получила положительный результат.
Полиция просила ее прийти на допрос, но врач посоветовал не делать этого из-за стресса и раннего срока беременности. 28 августа Дуров отпустили из-под стражи, пара воссоединилась. «Я действительно наслаждалась волшебным Парижем во время беременности», — сообщила девушка.
Однако 4 октября Вавилова узнала о потере ребенка — у него перестало биться сердце. 5 октября ей сделали операцию.
Дуров также заявил, что пока он был под арестом, на Вавилову оказывали «безумное давление». «Какой-то блогер пустил слух, что она “агент Моссада”. Другие люди высказали абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту», — рассказал основатель Telegram.
Так как девушка не вернула свои электронные устройства, она несколько недель не могла получить доступ к своим аккаунтам, что вызвало «еще больше спекуляций». «Кибербуллинг, направленный на нее, продолжал достигать новых высот», — пишет Дуров и заканчивает свой пост отсылкой к публикации Вавиловой о потере ребенка.
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