Проживший дольше всех с прогерией человек умер в возрасте 28 лет

Бассо родился в 1995 году в итальянском городе Скио. В возрасте двух лет у него диагностировали синдром Хатчинсона — Гилфорда — детскую форму прогерии. Нехватка информации о заболевании привела к тому, что родители Бассо основали ассоциацию по борьбе с ней — l"Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, в деятельности которой сам больной также принимал участие.