В возрасте 99 лет умер греческий композитор Мимис Плессас

За свою долгую карьеру Плессас написал более 100 кино-саундтреков, а также работал с видными греческими музыкантами. В их числе — Яннис Пулопулос, Маринелла, Нана Мускури, Антонис Ремос, Толис Воскопулос, Стратос Дионисиу и другие. Примечательно, что покойный также обладал докторской степенью по химии: в молодости он отучился в Корнеллском Университете в Нью-Йорке.