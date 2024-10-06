В возрасте 99 лет умер греческий композитор Мимис Плессас

Стало известно о кончине Мимиса Плессаса — греческого композитора и пианиста. Ему было 99 лет. Всего через неделю, 12 октября, музыкант мог отпраздновать свой вековой день рождения.
Смерть музыканта подтвердила его супруга. Как пишет Billboard, свои соболезнования уже выразил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
За свою долгую карьеру Плессас написал более 100 кино-саундтреков, а также работал с видными греческими музыкантами. В их числе — Яннис Пулопулос, Маринелла, Нана Мускури, Антонис Ремос, Толис Воскопулос, Стратос Дионисиу и другие. Примечательно, что покойный также обладал докторской степенью по химии: в молодости он отучился в Корнеллском Университете в Нью-Йорке.
Самым успешным релизом в карьере Плессаса стал сингл O Dromos исполнителя Маноса Лоизоса. По сей день пластинка считается самой прибыльной в истории греческой музыки.
На этой неделе также не стало Вячеслава Добрынина и Криса Кристофферсона.