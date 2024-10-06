Бастрыкин взял на контроль дело мигранта-строителя из Самары

В Самаре местные жители опубликовали данные о мигранте, вскрывавшем квартиры. Ранее иностранец работал в строительной организации, об этом сообщили в СУ СКР России по Самарской области.
— В социальной сети сообщается, что 3 октября текущего года в городе Самаре мигрант, который, возможно, ранее работал в строительной организации, возводившей здание и устанавливавшей входные двери, имея дубликаты ключей, пытался тайно проникнуть в квартиры граждан, — отметили в ведомстве.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Исполнение поручения и ход проверки поставили на контроль.