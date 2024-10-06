Звезда «Букиных» Логинов назвал ошибкой решение превратить сериал в драмеди

— Нет, мы ни на кого не ориентировались. Мы сейчас запустили уже пятый сезон проката нашего спектакля — и до сих пор собираем полные залы. Сейчас опять будет огромный тур по Волге. В первый раз я прочитал это произведение много лет назад, еще в школе, потом перечитывал, и у меня сложился свой образ Воланда. Для меня он далеко не «бабайка», далеко не такой эталонный злодей, каким его себе многие представляют. Это несомненно инфернальное существо, но почему-то мне кажется, что Воланд, которого прописал Булгаков, — искуситель, он очень ироничен сам по себе. И свита Воланда — Коровьев, Бегемот — отображают его, то, что у него находится внутри. Он развлекается, смотрит на Москву, на то, как изменились москвичи. «Люди как люди, напоминают прежних. Квартирный вопрос только их испортил». Такой вот он разносторонний, разноплановый. Он не ненавидит людей, он с любопытством смотрит за ними.