Может ли иностранец ввезти в Беларусь авто для ремонта, пояснили в ГТК

В ведомстве отметили, что в соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС без разрешения таможенного органа и без декларирования допускается передача декларантом временно ввезенного транспортного средства для личного пользования во владение иному лицу для проведения технического обслуживания, ремонта, потребовавшихся при нахождении авто на территории ЕАЭС (за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для хранения.



«Для капитального ремонта, модернизации, в том числе для покраски, удаления ржавчины на кузове, замены обшивки салона и др. на территории ЕАЭС авто необходимо поместить под таможенную процедуру переработки на таможенной территории», — пояснили в ГТК.