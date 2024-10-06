Эрмитаж откроет новое представительство в России

Культурный центр откроется в центре города, в доме, признанном памятником архитектуры. «Это бывший административный корпус торгового дома “Кунст и Альберс”, основанного во Владивостоке в 1864 году и просуществовавшего до 1930 года. Здание было возведено в 1903 году по проекту архитектора Георга Юнгхенделя в стиле романтического модерна», — уточняет пресс-служба Эрмитажа.