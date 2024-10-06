В Башкирии от отравления угарным газом умерли 89 человек

В Башкирии за восемь месяцев зарегистрировали 133 случая отравления угарным газом. По данным Роспотребнадзора республики, 89 человек от этого погибли, передали в Ufacitynews.ru.
По сравнению с прошлым годом, число умерших от угарного газа в 2024 году сократилось на десять человек. Показатель отравлений оценили в 3,3 на сто тысяч населения.
Лидерами по числу подобных случаев оказались Уфа — 22 и Стерлитамак — 13.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.