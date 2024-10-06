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В Башкирии от отравления угарным газом умерли 89 человек

Роспотребнадзор предоставил статистику по Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за восемь месяцев зарегистрировали 133 случая отравления угарным газом. По данным Роспотребнадзора республики, 89 человек от этого погибли, передали в Ufacitynews.ru.

По сравнению с прошлым годом, число умерших от угарного газа в 2024 году сократилось на десять человек. Показатель отравлений оценили в 3,3 на сто тысяч населения.

Лидерами по числу подобных случаев оказались Уфа — 22 и Стерлитамак — 13.

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