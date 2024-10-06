Резкое похолодание надвигается на Ростовскую область

В Ростовской области в ближайшие дни сильно испортится погода. Завтра, в понедельник, 7 октября, будет еще тепло, но местами пройдут небольшие осадки.
А вот со вторника, 8 октября, ситуация резко изменится. По прогнозам Ростовского гидрометцентра во вторник и в среду, 9 октября, возможны грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в эти дни составит от 10 до 15 градусов, местами до — шести, а на севере области и вовсе 4 градуса.
При этом 7 октября в некоторых районах области сохранится высокая пожароопасность.