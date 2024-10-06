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Резкое похолодание надвигается на Ростовскую область

В Ростовской области прогнозируют дожди и температуру до 4 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ближайшие дни сильно испортится погода. Завтра, в понедельник, 7 октября, будет еще тепло, но местами пройдут небольшие осадки.

А вот со вторника, 8 октября, ситуация резко изменится. По прогнозам Ростовского гидрометцентра во вторник и в среду, 9 октября, возможны грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в эти дни составит от 10 до 15 градусов, местами до — шести, а на севере области и вовсе 4 градуса.

При этом 7 октября в некоторых районах области сохранится высокая пожароопасность.