Placebo заявили, что в их новой документалке много «унизительных» моментов

В документалку вошли кадры с живых выступлений Placebo из 90-х, а также закулисные ролики из тех же времен. Некоторые из сцен столь эмоциональны, что Молко и Олсдал были вынуждены делать перерывы во время просмотра. Также в фильм попало множество кадров их общения с Дэвидом Боуи, который поддерживал их в начале творческого пути.