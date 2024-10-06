Умер известный кардиохирург Ренат Акчурин

Ренат Сулейманович Акчурин известен как хирург-виртуоз, авторитетнейший ученый, лауреат Государственных премий СССР и России. В нашей стране и за рубежом его знают как ученого и специалиста, развившего уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии.