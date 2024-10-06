Актер Андрей Неретин, сыгравший Виталия Наливкина, умер в возрасте 48 лет

«Буквально несколько дней назад выходил ролик, где наш товарищ председатель записывал обращение о том, что мы не можем продолжать проект. В связи с тем, что на нас оказывается давление из-за второго уголовного дела, которое на нас сейчас завели. Это оказало такое негативное влияние на нашего товарища, что он сорвался. До этого он проходил лечение, год не употреблял спиртное. А тут не выдержал после сообщения о том, что проект закрывается. Он очень активно на спиртное налег. Ну, собственно говоря, это повлияло», — рассказал Клочков «Газете.Ru».