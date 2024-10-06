Умер оперировавший Ельцина в 1996 году кардиохирург Ренат Акчурин

«Я накануне операции постригся. Утром прихожу, и Борис Николаевич, который привык меня видеть с отросшей шевелюрой, глянул на меня и говорит: “О! Что это вы?”. Я говорю: “Готовлюсь, Борис Николаевич”. Весь консилиум захохотал: шутили, что я готовлюсь к тюрьме. Мы посмеялись и на этом расстались», — вспоминал Акчурин время перед операцией.