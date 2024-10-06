В МЧС Башкирии предупредили об опасном метеорологическом явлении

В южной части Башкирии 7 октября пообещали чрезвычайную пожароопасность. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, ночью существенных осадков не ожидают, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается переменный со скоростью от 0 до 5 м/с, днем порывы усилятся до 7−12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +1, +6°, при прояснениях она понизится до −4°, днем спрогнозировали +12, +17°. Утром и ночью ожидается туман с видимостью 500−1000 м.
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