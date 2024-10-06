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В МЧС Башкирии предупредили об опасном метеорологическом явлении

В Башкирии спрогнозировали чрезвычайную пожароопасность.

Источник: Комсомольская правда

В южной части Башкирии 7 октября пообещали чрезвычайную пожароопасность. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, ночью существенных осадков не ожидают, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается переменный со скоростью от 0 до 5 м/с, днем порывы усилятся до 7−12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1, +6°, при прояснениях она понизится до −4°, днем спрогнозировали +12, +17°. Утром и ночью ожидается туман с видимостью 500−1000 м.

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