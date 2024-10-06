Куриный кризис: что будет с ценами на яйца в ближайшее время

В первой половине сентября начали дорожать яйца. Мы помним прошлогодний рост цен на этот продукт — именно в начале осени они подскочили больше чем на 17 процентов. Многие боятся, что ситуация повторится. «Вечерняя Москва» выяснила, стоит ли ждать второй волны «куриного кризиса».
Эксперты успокаивают: производство яиц по сравнению с осенью прошлого года увеличилось. На фоне повышенного спроса и непростой ситуации с ценами многие фабрики получили финансовую поддержку от государства. К тому же на полках магазинов стали появляться яйца из других стран — Турции, Азербайджана. А еще Федеральная антимонопольная служба подготовила проект, который запретит торговым сетям получать вознаграждение от поставщика яиц за продажу определенного количества товара. Это позволит избежать создания искусственного ажиотажа. В общем скачка цен удастся избежать. Сейчас десяток куриных яиц категории С1 стоит около 115 рублей, категории СO — 140, а категория С2 — 89 рублей. Многие совершают ошибку, стремясь купить яйца подешевле. На самом деле выгоднее брать отборное яйцо. Оно не только стоит, но и весит больше.
Цвет яичной скорлупы получается не случайным образом и зависит от породы несушки. Если сережки несушки красного цвета, то ее яйца будут с коричневой скорлупой. На вкусовые характеристики цвет яиц не влияет.
По вкусу яйца перепелок такие же, как куриные, но желтка в каждом содержится больше по отношению к белку. Другое дело, что этот продукт более дорогой. Цены выше — примерно 150 рублей за 20 штук. При этом перепелиные яйца меньше куриных.
Столовые яйца хранятся не более 25 суток при температуре от 0 до +20 градусов. Эксперты не советуют держать продукт в дверце холодильника. Там температура ниже.
Цвет желтка зависит от питания курицы. На вкус он никак не влияет. Но цвет может иметь значение для повара: крембрюле из оранжевых желтков более яркий.
В некоторых магазинах можно купить яйца с двумя желтками. Кого-то такая продукция пугает, однако никаких опасностей употребление этих яиц не сулит. Стоит отметить, что у молодого поголовья кур яиц с двумя желтками обычно около 1 процента.
Виктория Безнебеева, диетолог:
— Куриные яйца — один из самых полезных и питательных продуктов. Однако даже они могут навредить организму. Например, я настоятельно не рекомендую употреблять взрослому человеку более пяти яиц в день. А тем, у кого есть сахарный диабет, заболевания ЖКТ, лучше будет отказаться от них вовсе.