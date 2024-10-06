Куриный кризис: что будет с ценами на яйца в ближайшее время

Эксперты успокаивают: производство яиц по сравнению с осенью прошлого года увеличилось. На фоне повышенного спроса и непростой ситуации с ценами многие фабрики получили финансовую поддержку от государства. К тому же на полках магазинов стали появляться яйца из других стран — Турции, Азербайджана. А еще Федеральная антимонопольная служба подготовила проект, который запретит торговым сетям получать вознаграждение от поставщика яиц за продажу определенного количества товара. Это позволит избежать создания искусственного ажиотажа. В общем скачка цен удастся избежать. Сейчас десяток куриных яиц категории С1 стоит около 115 рублей, категории СO — 140, а категория С2 — 89 рублей. Многие совершают ошибку, стремясь купить яйца подешевле. На самом деле выгоднее брать отборное яйцо. Оно не только стоит, но и весит больше.