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Депутат заявил, что БелАЭС может выдержать падение самолета

Депутат Каранкевич заявил, что БелАЭС может выдержать падение самолета.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Палаты представителей Антон Каранкевич заявил в комментарии телеканалу СТВ, что Белорусская атомная электростанция может выдержать падение самолета.

— У нас самая безопасная станция в мире. Выбран был российский проект. По этому проекту атомные реакторы выбраны поколение 3+, — отметил Каранкевич, добавив: именно данный тип реакторов использует как активную, так и пассивную систему безопасности. Последняя позволяет до трех суток поддерживать работоспособность АЭС без вмешательства оперативного персонала.

Каранкевич добавил, что на БелАЭС имеется и защита от внешнего воздействия:

— Она может даже выдержать падение легкомоторного самолета. При этом без последствий для самой станции.

Позволяет обеспечить энергетическую безопасность также объединенный энергетический рынок и объединенная энергетическая система Беларуси и России.

Также министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о запрете использования мобильников в школе. Еще Иванец признался, сколько у него выходных в году, и как решат вопрос с бюрократическими бумагами среди педагогов.