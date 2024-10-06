Депутат заявил, что БелАЭС может выдержать падение самолета

Депутат Палаты представителей Антон Каранкевич заявил в комментарии телеканалу СТВ, что Белорусская атомная электростанция может выдержать падение самолета.
— У нас самая безопасная станция в мире. Выбран был российский проект. По этому проекту атомные реакторы выбраны поколение 3+, — отметил Каранкевич, добавив: именно данный тип реакторов использует как активную, так и пассивную систему безопасности. Последняя позволяет до трех суток поддерживать работоспособность АЭС без вмешательства оперативного персонала.
Каранкевич добавил, что на БелАЭС имеется и защита от внешнего воздействия:
— Она может даже выдержать падение легкомоторного самолета. При этом без последствий для самой станции.
Позволяет обеспечить энергетическую безопасность также объединенный энергетический рынок и объединенная энергетическая система Беларуси и России.
Также министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о запрете использования мобильников в школе. Еще Иванец признался, сколько у него выходных в году, и как решат вопрос с бюрократическими бумагами среди педагогов.