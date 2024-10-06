Лидер The Smashing Pumpkins Билли Корган заявил, что Pro Tools испортили музыку

Фронтмен американской рок-группы The Smashing Pumpkins Билли Корган высказался о программном обеспечении Pro Tools, которое помогает записывать, обрабатывать и сохранять музыку. По его мнению, появление таких технологий сделало все только хуже, потому что теперь «в индустрии появились люди, которым здесь нечего делать».