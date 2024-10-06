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Лидер The Smashing Pumpkins Билли Корган заявил, что Pro Tools испортили музыку

Фронтмен американской рок-группы The Smashing Pumpkins Билли Корган высказался о программном обеспечении Pro Tools, которое помогает записывать, обрабатывать и сохранять музыку. По его мнению, появление таких технологий сделало все только хуже, потому что теперь «в индустрии появились люди, которым здесь нечего делать».

Источник: Звук

Фронтмен американской рок-группы The Smashing Pumpkins Билли Корган высказался о программном обеспечении Pro Tools, которое помогает записывать, обрабатывать и сохранять музыку. По его мнению, появление таких технологий сделало все только хуже, потому что теперь «в индустрии появились люди, которым здесь нечего делать».

По мнению Коргана, Pro Tools помогает людям, которые не умеют петь или играть на гитаре, выглядеть профессиональными музыкантами. Артист заверил поклонников, что The Smashing Pumpkins останутся «традиционной группой», сообщает Metal Injection.

Ранее Билли Корган сравнил музыкальную индустрию и реслинг не в пользу первой.