Синоптики рассказали, как долго продлится теплая погода в Иркутске

Погода в Иркутске на неделю с 7 по 13 октября подарит сибирякам различные эмоции — это будет и радость от теплых дней, и досада от дождя (хотя тут кому, как нравится), и грусть от неизбежности — осень потихоньку все же начинает брать свое. Однако, совершенно точно, в понедельник в регионе еще будет царить «бабье лето». Температура воздуха прогреется аж до +17 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали у синоптиков, как долго еще продлится в городе теплая погода.
Начало новой рабочей недели действительно станет теплым и солнечным.
— В Иркутске 7 октября переменная облачность, без существенных осадков, дует юго-восточный ветер, днем его скорость увеличится до 6−11 м/с, — говорят в Иркутском Гидрометцентре. — Температура ночью 0…+2 градуса, днем +15…+17.
По данным Гидрометцентра России, во вторник ночью в столице Приангарья облачно, без осадков и +3 градуса. Днем пока еще ожидается теплая погода, правда, не такая солнечная, как в понедельник и к тому же с осадками.
— 8 октября днем в Иркутске временами прогнозируем дождь, вероятность осадков 88%, — рассказали в Гидрометцентре страны.
Также будет чуть прохладнее — температура за окном поднимется до +14 градусов. По всей видимости, в ночь на среду в областном центре начнется похолодание. Столбики уличных термометров опустятся ниже нуля, пока немного — до −1 градуса. Днем 9 числа — облачно и +7 градусов. Осадков в течение суток метеорологи не обещают.
— В Иркутске в ночь на 10 октября +3 градуса и небольшой дождь со снегом, — рассказали в Гидрометцентре России. — Днем в четверг ждем небольшой кратковременный дождь, облачную погоду и до +6 градусов.
Ночью с четверга на пятницу в региональном центре снова −1 градус, а днем 11 октября до +7 градусов. К слову, именно в пятницу небесная канцелярия снова порадует сибиряков солнечными лучами — будет облачная, но с прояснениями погода и без осадков.
По данным Гидрометцентра России, в выходные дни днем все еще будет плюсовая температура. В субботу градусники на улицах Иркутска покажут ночью +1, а днем +8. Небо хоть и окажется затянутым облаками, осадков на землю не пошлет. Чего не скажешь, про воскресенье.
Как сообщает портал Гисметео, в ночь на 13 октября похолодает до −3 градусов, днем потеплеет всего до +2 и выпадет мокрый снег. Кажется, автомобилистам пришло время задуматься о смене летней резины на колесах машин на зимнюю — специалисты рассказали, какие шины выбрать и какие штрафы грозят, если не «переобуться» вовремя здесь.
Также напоминаем, что в столице Приангарья проходит чемпионат России по боксу среди мужчин. Такое событие в нашем городе проводится впервые. На престижный турнир приехали 343 лучших боксера из 65 регионов страны. На этой неделе состоятся финальные бои, вход для зрителей и болельщиков свободный — подробности тут.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 7 по 13 октября.