Синоптики рассказали, как долго продлится теплая погода в Иркутске

Погода в Иркутске на неделю с 7 по 13 октября подарит сибирякам различные эмоции — это будет и радость от теплых дней, и досада от дождя (хотя тут кому, как нравится), и грусть от неизбежности — осень потихоньку все же начинает брать свое. Однако, совершенно точно, в понедельник в регионе еще будет царить «бабье лето». Температура воздуха прогреется аж до +17 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Узнали у синоптиков, как долго еще продлится в городе теплая погода.