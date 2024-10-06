Под Судаком строят новую набережную по поручению президента России

Новая набережная строится по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики Крым.
На данный момент строители выполнили большую часть работ: завершили укрепление берега, укладку плитки и установку фонарей. В зоне прогулок и отдыха размещены лавочки, навесы и качели. Архитектурные элементы и материалы стилизованы в морской тематике.
Ключевая особенность проекта — тематическая прогулочная зона для детей с игровыми и смотровыми площадками. Объект строится в соответствии с требованиями, обеспечивающими инклюзивность территории.
Также предусмотрены площадки для воркаута и волейбола, скейтпарк, а также амфитеатр для зрелищных мероприятий. В западной части будет обустроена экотропа для пеших прогулок.
Уточняется, что бухта получила название в 2019 году в соответствии с Федеральным законом «О наименовании географических объектов» по предложению Совета министров Республики Крым.
Ранее «МК в Крыму» писал, что в Крыму начаты работы по благоустройству Мисхорского парка. Все необходимые мероприятия планируется завершить до конца текущего года.