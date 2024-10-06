Над Крымом пролетит комета ярче Венеры

«Самое яркое ближайшее астрономическое событие — это комета Цзыцзиньшань, которая пролетит (в небе над Крымом — ред.) в середине октября. Ее еще называют “Атлас”. Она очень яркая. Даже ярче, чем Венера. Ее можно будет наблюдать на ночном небе довольно длительный период. В Южном полушарии ее уже видно», — сказал ученый.
По его словам, появляются такие кометы редко, также говорят, что Цзыцзиньшань сопоставима с кометой Хейла — Боппа. Эта долгопериодическая комета стала, возможно, самой наблюдаемой кометой XX века. Наблюдали ее в 1995 году.
Разглядеть комету Цзыцзиньшань на ночном небе можно будет на западном направлении, добавил специалист.
При этом на самочувствии метеозависимых людей приближение небольшого небесного тела не отразится, заверил ученый.
«С другой стороны, метеорные потоки, которые мы регулярно наблюдаем, и которые являются ничем иным как остатками комет, могут существенно влиять на климат Земли, в том числе», — уточнил собеседник.
Также с точки зрения астрологии, появление комет всегда предвещает какие-то малоприятные события, добавил Цап.
Цзыцзиньшань — короткопериодическая комета, открытая 1 января 1965 года астрономами обсерватории Цзыцзиньшань в китайском городе Нанкине.
Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщали, что комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) 12 октября окажется в перигее, пройдя на минимальном расстоянии от Земли — около 70 миллионов километров.
Также известно, что с 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. А метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября. Максимума активности он достигнет 21 октября. В эту ночь ожидается до 20 метеоров в час. Поток рожден шлейфом частиц оставленных знаменитой кометой Галлея.
В период Суперлуния некоторые люди могут почувствовать непонятную тревогу или наоборот — ощутить эйфорию, сообщал ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, популяризатор науки Сергей Назаров.