Над Крымом пролетит комета ярче Венеры

«Самое яркое ближайшее астрономическое событие — это комета Цзыцзиньшань, которая пролетит (в небе над Крымом — ред.) в середине октября. Ее еще называют “Атлас”. Она очень яркая. Даже ярче, чем Венера. Ее можно будет наблюдать на ночном небе довольно длительный период. В Южном полушарии ее уже видно», — сказал ученый.