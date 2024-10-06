«Написано, что что-то произойдет в понедельник — значит произойдет»: что произошло после матча «Локомотив» — «Крылья Советов»

«Знаете, странно, но не было ситуации, когда руководство сказало: “вы играете плохо, вы должны набрать определенное количество очков или выйти на 3 место”. Ни разу не было такого разговора. Что касается информации, мы читаем. Это серьезный вброс, очень длинный вброс. Я тоже ожидал, что руководство даст опровержение. Было одно опровержение от нашего генерального директора, но этого так много. Если нужно опровержение, его должны давать на другом уровне. Мы постарались. Еще раз, я благодарен ребятам, в такой сверхсложной ситуации психологической очень тяжело настраиваться. Сейчас наши ребята показали хороший футбол. Если оглянемся назад, то в матче с “Химками” было тяжелее. Неожиданно тогда вбросы пошли, хотя появились они еще в августе. У меня с руководством не было разговоров. Все, что пишут, мы читаем, мы в курсе. Написано, что что-то произойдет в понедельник — значит, произойдет. Мы на 4 дня ребят отпустили».