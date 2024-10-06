«Написано, что что-то произойдет в понедельник — значит произойдет»: что произошло после матча «Локомотив» — «Крылья Советов»

6 октября самарский клуб уступил в Москве «Локомотиву» в 11 туре РПЛ. Матч завершился минимальной победой столичной команды 1:0.
Перед матчем самой обсуждаемой темой была возможная отставка главного тренера «КС» Игоря Осинькина, которая сейчас кажется весьма реальной.
Прощание с командой?
После финального свистка наставник команды собрал игроков и произнес речь, которая чем-то напоминало прощание.
«Что-то мы внутри, для чего это надо? Изнутри ли или извне, я не знаю. Я ничего не говорю сейчас, потому что я просто не знаю. В любом случае… Все, давайте». В конце речи Игорь Витальевич махнул рукой, едва сдерживая слезы.
Затем Осинькин отправился к трибуне фанатов «Крыльев Советов», которые скандировали: «Игорь Витальевич, Игорь Витальевич».
«Не было ситуации, когда руководство сказало: “вы играете плохо”».
Уже за полем Игорь Витальевич ответил на вопросы относительно своей отставки журналистам.
«Знаете, странно, но не было ситуации, когда руководство сказало: “вы играете плохо, вы должны набрать определенное количество очков или выйти на 3 место”. Ни разу не было такого разговора. Что касается информации, мы читаем. Это серьезный вброс, очень длинный вброс. Я тоже ожидал, что руководство даст опровержение. Было одно опровержение от нашего генерального директора, но этого так много. Если нужно опровержение, его должны давать на другом уровне. Мы постарались. Еще раз, я благодарен ребятам, в такой сверхсложной ситуации психологической очень тяжело настраиваться. Сейчас наши ребята показали хороший футбол. Если оглянемся назад, то в матче с “Химками” было тяжелее. Неожиданно тогда вбросы пошли, хотя появились они еще в августе. У меня с руководством не было разговоров. Все, что пишут, мы читаем, мы в курсе. Написано, что что-то произойдет в понедельник — значит, произойдет. Мы на 4 дня ребят отпустили».
«Я все слышу и вижу».
Также Игорь Осинькин прокомментировал игру с «Локомотивом» и рассказал, слышит ли поддержку от фанатов.
«“Локомотив” набрал хорошую форму, играет в быстрый и интересный футбол. Мы в своей подготовке, конечно, обязаны были это учитывать. Считаю, что провели хороший матч. У нас определенные проблемы с составом. Исходя из наших возможностей, мы сыграли нормально. По количеству моментов мы скорее всего не уступили, за исключением, может быть, концовки. После матча только поблагодарил ребят за качество футбола, который они продемонстрировали».
«Поддержку фанатов? Слышу, я все слышу и вижу. Умею читать даже что-то между строк. Болельщики действительно близки к команде, у нас хорошее взаимопонимание. Только благодарен им. Много болельщиков приехало в Москву нас поддержать, я им только благодарен. Спасибо большое. Как всегда».
После 11 тура у «КС» 11 очков и промежуточное 10 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «Крылья» проведут 20 октября в рамках 12 тура РПЛ. Самарцы отправятся в гости к «Оренбургу».