Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья

«По состоянию на 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сказано в сообщении.
Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с обеда воскресенья. По состоянию на 15:00 проезда с обеих сторон мостового перехода ожидали почти 200 авто.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.