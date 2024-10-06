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Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед въездом на Крымский мост проезда ждут 365 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 365 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сказано в сообщении.

Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с обеда воскресенья. По состоянию на 15:00 проезда с обеих сторон мостового перехода ожидали почти 200 авто.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.

Керченский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.