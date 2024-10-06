Олбани
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Администрации президента Крутой: Лукашенко может объявить 2025-й Годом белорусского языка

Крутой сказал, что Лукашенко может объявить 2025-й Годом белорусского языка.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал в беседе с телеканалом СТВ, что Александр Лукашенко может объявить 2025-й Годом белорусского языка.

Вспоминая свои школьные годы, Дмитрий Крутой рассказал, что первые четыре года учился маленькой сельской школе, где все предметы преподавались на белорусском языке. А теперь, по его словам, в стране «большой запрос на обучение на белорусском языке».

— Мы с нашим министром образования (Андреем Иванцом — Ред.) обсуждаем, может быть, как-то более ярко показать те учебные заведения, которые проводят обучение только на белорусском языке.

Крутой добавил, что президент страны «всегда поддерживает эти тенденции».

— До момента объявления нашим лидером пятилетки… Но он еще думает, еще окончательное решение не принято, но по крайней мере уже Президент об этом сказал, что у нас будет пятилетка качества, но одним из вариантов многочисленных, чему посвятить 2025-й год, был Год беларускай мовы.

Ранее министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о запрете использования мобильников в школе. Еще Иванец признался, сколько у него выходных в году, и как решат вопрос с бюрократическими бумагами среди педагогов.