Глава Администрации президента Крутой: Лукашенко может объявить 2025-й Годом белорусского языка

— До момента объявления нашим лидером пятилетки… Но он еще думает, еще окончательное решение не принято, но по крайней мере уже Президент об этом сказал, что у нас будет пятилетка качества, но одним из вариантов многочисленных, чему посвятить 2025-й год, был Год беларускай мовы.