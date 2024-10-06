Сын главреда радио «Говорит Москва» устроил скандал в аэропорту Сочи из-за опоздания на рейс

Сын главного редактора радио «Говорит Москва» Георгий Бабаян устроил скандал в аэропорту Сочи. Причиной конфликта стало опоздание на рейс.
Все произошло в воздушной гавани днем 4 октября. Георгий Бабаян вылетал из Сочи вместе с семьей — женой и двумя маленькими детьми. Супруги вместе с малышами подошли к гейту. Но, как оказалось, уже после завершения посадки. Семья прибыла к гейту в 14:21. Посадку же завершили в 14:15.
Семье пришлось купить новые билеты и улететь другим рейсом. Но перед этим Георгий Бабаян повздорил с сотрудниками аэропорта. По его словам, они опоздали не на 6 минут, а на 40 секунд.
Позже версию конфликта описал отец Георгия Бабаяна Роман Бабаян. Главный редактор радио «Говорит Москва» опубликовал пост в своем telegram-канале. Роман Бабаян, как и его сын, утверждал, что семья Георгия опоздала на 40 секунд. По словам журналиста, в зоне вылета не работало информационное табло.
«И как выяснилось таких людей, уже прошедших даже регистрацию, десятки, если не сотни», — утверждал Роман Бабаян.
Ситуацию с опозданием на рейс прокомментировали в самом аэропорту Сочи. Как сообщили в воздушной гавани, посадка на рейс SU 1117 была запланирована с 13:55 до 14:15. Фактически ее провели с 14:01 до 14:15.
«Выходы на посадку 3−4, заявленные в посадочном талоне у пассажиров, не менялись. Объявление о начале посадки прозвучало, два раза вызывались опаздывающие пассажиры, также прозвучало объявление об окончании посадки. Просмотр видео со звуком показал, что объявление действительно звучало, проверка шаблонов показала, что информация по рейсу выводилась на экраны в чистой зоне», — сообщили «КП»-Кубань" в пресс-службе аэропорта Сочи.
В это время семья Георгия Бабаяна сидела в кафе. Заведение находится рядом с выходами на посадку № 19−21. Как отметили в аэропорту Сочи, на их посадочных талонах были напечатаны корректный номер выхода и время окончания посадки. Гейты не изменялись.
Но пассажиры пришли к месту посадки в 14:21. Время зафиксировали и камеры видеонаблюдения. В воздушной гавани Сочи уточнили, что кроме Георгия Бабаяна и его семьи на рейс никто не опоздал.
«Согласно п. 80 приказа Министерства транспорта № 82 (Федеральные авиационные правила), пассажир должен не позднее установленного перевозчиком или оператором аэропорта времени прибыть к месту начала регистрации, а также к месту посадки. Установленное время — это то, которое было указано на посадочном талоне и которое было выведено на все информационные табло», — сказали в аэропорту Сочи.
Теперь воздушная гавань намерена разбираться с семьей журналистов. В аэропорту назвали ложью то, что теперь сообщают на радио «Говорит Москва» о произошедшем конфликте.
«После того, как Георгий Бабаян не попал на самолет, он начал откровенно лгать о том, что пронес в чистую зону несколько бутылок с водой. В системе повторно просмотрены вещи семьи Бабаяна Георгия, где подтверждается, что в одной из сумок была бутылка с 0,5 л воды, а в другой сумке имелось детское питание. На досмотре у пассажиров уточнили, путешествуют ли они с детьми, что они и подтвердили. Это подтвердила и проверка записи интроскопа», — сказали в воздушной гавани.
В аэропорту назвали «крайне некомпетентным» использование семьей журналистов, служебного положения. В воздушной гавани отметили, что «важно оставаться объективным» и «уметь признавать свои ошибки».
«По вопросу публикации и распространения заведомо ложных и дискредитирующих деловую репутацию сведений мы обратимся в соответствующие органы для проведения проверки», — добавили в пресс-службе аэропорта Сочи.