Сын главреда радио «Говорит Москва» устроил скандал в аэропорту Сочи из-за опоздания на рейс

«После того, как Георгий Бабаян не попал на самолет, он начал откровенно лгать о том, что пронес в чистую зону несколько бутылок с водой. В системе повторно просмотрены вещи семьи Бабаяна Георгия, где подтверждается, что в одной из сумок была бутылка с 0,5 л воды, а в другой сумке имелось детское питание. На досмотре у пассажиров уточнили, путешествуют ли они с детьми, что они и подтвердили. Это подтвердила и проверка записи интроскопа», — сказали в воздушной гавани.