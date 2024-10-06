Дуров и его спутница Вавилова сообщили о потере ребенка после ареста во Франции

После задержания Павла Дурова во Франции его спутница Юлия Вавилова узнала, что беременна - однако ребенок погиб на десятой неделе. Сама пара связывает это со стрессом девушки из-за задержания бизнесмена, а также с волной травли в ее адрес в интернете. В сети Вавилову называли агентом разведки и обвиняли в том, что французские власти вычислили Дурова именно по ее постам.