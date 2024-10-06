В Турине появился баннер с поздравлением Путину

«Растяжку мы повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — сказал собеседник агентства.
Текст баннера гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Надпись сопровождают два российских флага.
Ранее пророссийские активисты расклеили сотню листовок с поздравлениями Путину на улицах итальянского города Генуя. На листовках формата А3, размещенных на стенах домов, заборах и лестницах, изображена фотография Путина и надпись «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языках. Инициативу провела местная общественно-политической ассоциация Contronarrazione.
Путин отмечает день рождения 7 октября. В этом году ему исполняется 72 года.