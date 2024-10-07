Что можно и нельзя делать в день Феклы Запрядальницы 7 октября на Заревницу

Православная церковь 7 октября вспоминает святую Феклу Иконийскую. В народе отмечают день Феклы Запрядальницы. Название появилось из-за того, что с указанного периода женщины начинали прясть. Но также существует еще одно название — Заревница. Его связывают с пожарами в хозпостройках, где сушили снопы.
Запрещено давать деньги в долг, а также брать взаймы. Это может грозить финансовыми трудностями. Не следует плакать и грустить, так как подобным можно притянуть в жизнь неприятности. День не подходит для принятия важных решений, начала новых дел.
По традиции, в день Феклы Запрядальницы играли свадьбы. Предки верили, что 7 октября браки окажутся счастливыми. Кроме того, с указанной даты женщины начинали прясть.
Согласно приметам, птицы, летящие низко, говорят про раннюю и морозную зиму. В том случае, если много желудей, то это указывает про комфортную зиму. А вот о теплой зиме предупреждает гром.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».
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