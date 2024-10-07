Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Феклы Запрядальницы 7 октября на Заревницу

День Феклы Запрядальницы отмечают 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 7 октября вспоминает святую Феклу Иконийскую. В народе отмечают день Феклы Запрядальницы. Название появилось из-за того, что с указанного периода женщины начинали прясть. Но также существует еще одно название — Заревница. Его связывают с пожарами в хозпостройках, где сушили снопы.

Что нельзя делать 7 октября

Запрещено давать деньги в долг, а также брать взаймы. Это может грозить финансовыми трудностями. Не следует плакать и грустить, так как подобным можно притянуть в жизнь неприятности. День не подходит для принятия важных решений, начала новых дел.

Что можно делать 7 октября

По традиции, в день Феклы Запрядальницы играли свадьбы. Предки верили, что 7 октября браки окажутся счастливыми. Кроме того, с указанной даты женщины начинали прясть.

Согласно приметам, птицы, летящие низко, говорят про раннюю и морозную зиму. В том случае, если много желудей, то это указывает про комфортную зиму. А вот о теплой зиме предупреждает гром.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».

Тем временем мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.

А еще мы писали, что исполняющая хит «Песняров» музыкальная дорога появилась в Гомельской области.