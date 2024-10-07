Как белорусам продать квартиру, приватизированную на несколько человек и в рассрочку на 40 лет, купленную в кредит или в ипотеку, полученную по наследству родственниками, а еще при разводе

Продажа квартиры — всегда не самый простой квест. Сложности возникают, когда квартира была куплена с привлечением кредитных средств банка или в ипотеку, когда она была приватизирована когда-то с участием нескольких родственников или приватизирована не так давно в рассрочку на 40 лет, когда квартира получена в наследство несколькими родными, при разводе, когда один из супругов отказывается продавать квартиру. С помощью юристов, нотариусов, риелторов разбираем все эти случаи.