Нобелевская неделя откроется в Швеции объявлением лауреата в области медицины

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Очередная Нобелевская неделя откроется в шведской столице с объявления имени лауреата премии в области физиологии или медицины. В ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях.
8 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе, а 11 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 14 октября.
В своем завещании Нобель (1833−1896) поручил выбор лауреата по физиологии или медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатур истек 31 января, после чего начался процесс их рассмотрения.
Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто выдвинул их кандидатуры. Специалисты делают предположения о хранимых в тайне именах.
Шведские эксперты уже не первый год считают, что шансы стать лауреатом есть у американки Мэри-Клэр Кинг, открывшей ген наследственного рака молочной железы BRCA1. Также в этой номинации называют пионера исследований в области иммунотерапии рака из США Стивена Розенберга.
Американская компания Clarivate пытается прогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости ученых. В ее списке значатся, в частности, американцы Джонатан Коэн и Хелен Хоббс «за исследования генетики липидного обмена, которые привели к созданию новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний».
Clarivate среди фаворитов также упоминает нейробиологов — американку Энн Грейбиел, японца Окихиде Хикосаку и британско-немецкого исследователя Вольфрама Шульца, которые могут получить премию «за физиологические исследования базальных ганглиев, центральных для управления движением и поведения, включая обучение».
В числе других возможных лауреатов — биологи-эволюционисты: работающий в Германии уроженец Югославии Давор Золтер и кенийско-британский ученый Азим Сурани, премию которым могут присудить «за открытие геномного импринтинга, углубляющее понимание эпигенетики и развития млекопитающих».
Нобелевская премия в области медицины 2023 года присуждена американо-венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Ученых наградили за «их открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19». Созданная технология модификации мРНК позволяет создать не только вакцину против COVID-19, но и других инфекционных заболеваний. Кроме того, на их основе можно создавать терапевтические вакцины от онкозаболеваний.
С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 114 раз. Лауреатами названы 227 человек, из них 13 женщин. Самым молодым обладателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (31 год) за открытие инсулина, самым возрастным — Пейтен Роус (87 лет), удостоившийся ее в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.
Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 11 млн крон ($1,09 млн). Из-за ослабления курса кроны в последние годы для иностранных лауреатов она не так велика, как раньше. Меньше двух десятилетий назад эта сумма составляла почти $1,3 млн, хотя в то время была на 1 млн меньше в шведских кронах. За последние несколько лет сумма несколько раз была меньше $1 млн, а в 2016 году составляла всего $870 тыс.