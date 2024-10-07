Нобелевская неделя откроется в Швеции объявлением лауреата в области медицины

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 11 млн крон ($1,09 млн). Из-за ослабления курса кроны в последние годы для иностранных лауреатов она не так велика, как раньше. Меньше двух десятилетий назад эта сумма составляла почти $1,3 млн, хотя в то время была на 1 млн меньше в шведских кронах. За последние несколько лет сумма несколько раз была меньше $1 млн, а в 2016 году составляла всего $870 тыс.