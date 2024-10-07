Дела «Амурные»: Алена Михайлова в роли близняшек, подростки — в космосе

В последний день сентября в «Октябре» прошла премьера экшн-драмы «Амура», съемки которой проходили не только в России, но и в Азии. Актриса Алена Михайлова в новом проекте играет сестер-близняшек. Одна из них бросается на помощь другой в Японию и сражается с якудзой. На следующий день представители индустрии кино встретились на премьере «Подростков в космосе». Герои живут в 2054 году и спасают Землю от катастрофы. Премьера в тему сериала прошла в Московском планетарии. Пока гости показа бороздили с персонажами шоу космические просторы, столичная арт-интеллигенция изучала новые выставки, а Тося Чайкина и Soda Luv пели в песках. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.