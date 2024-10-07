Дела «Амурные»: Алена Михайлова в роли близняшек, подростки — в космосе

В последний день сентября в «Октябре» прошла премьера экшн-драмы «Амура», съемки которой проходили не только в России, но и в Азии. Актриса Алена Михайлова в новом проекте играет сестер-близняшек. Одна из них бросается на помощь другой в Японию и сражается с якудзой. На следующий день представители индустрии кино встретились на премьере «Подростков в космосе». Герои живут в 2054 году и спасают Землю от катастрофы. Премьера в тему сериала прошла в Московском планетарии. Пока гости показа бороздили с персонажами шоу космические просторы, столичная арт-интеллигенция изучала новые выставки, а Тося Чайкина и Soda Luv пели в песках. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Открыла светский календарь на прошлой неделе премьера международной экшн-драмы «Амура», которая состоялась в понедельник 30 сентября в «Октябре». Съемки проходили в России и в Азии. А главные роли в сериале исполнили Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов и Алёна Михайлова, сыгравшая сразу двоих — близняшек. По сюжету, Аня — строит карьеру бойца ММА, а Надя в Японии ищет собственный путь и свободу, но вскоре от нее приходит тревожное сообщение. Аня срывается в другую страну, чтобы спасти сестру. Там ей придется найти союзников и бросить вызов самой якудзе.
Среди гостей показа были Елена Летучая, Даниил Воробьев, Сабина Ахмедова, Денис Шведов и другие. Кроме премьеры в этот вечер Kion продолжил ранее начатую другими онлайн-кинотеатрами презентацию будущего сезона и рассказал о своих флагманских проектах в 2025 году. Среди них — мюзикл «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой, комедия по мотивам «Трех сестер» с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко и Юлией Александровой.
Во вторник 1 октября публика встретилась на другой премьере — научно-фантастического сериала Wink «Подростки в космосе». Локацию выбрали под стать теме — гостей собрали в Московском планетарии. События в новой истории разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается, а спасти ее от неминуемой гибели могут только подростки — единственные, кто физически способен отправиться за пределы родной планеты и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы.
Проект гостям представили исполнители главных ролей Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Святослав Рогожан, Николай Шрайбер, Валентин Анциферов и другие. Поддержать коллег пришли Татьяна Струженкова, Мила Ершова, Виталий Андреев, Александр Новиков и главный в российском шоу-бизнесе эксперт по всему неземному Катя Лель.
Чтобы и остальные гости стали ближе к звездам, перед началом показа в большом зале им предложили пройти космическую терапию: под сменяющиеся кадры и медитативные звуки Вселенной и голос, сгенерированный искусственным интеллектом, зрители могли окунуться в атмосферу межпланетного путешествия и отправить свой запрос в космос.
Под занавес недели — с 4 октября светскую повестку стала задавать Московская неделя моды. За день до этого слово успела взять арт-интеллигенция. В пространстве Cube.Moscow открылось 14 новых выставок современного искусства. Так в большом выставочном зале Syntax Gallery представила персональный проект Гоши Острецова «О вкусах не спорят». Размышляя о реалиях современного мира, художник обращается к языку поп-арта с его постмодернистской иронией и бесконечными отсылками к массовой культуре. Среди новых проектов также персональная выставка Антона Конюхова «Витрина» PA Gallery, выставка Наталии Толстой «Архетип» Kupol Gallery, выставка Льва Повзнера «Экорше» Arts Square Gallery и другие.
Принимали в этот вечер и в галерее «Тираж». Там состоялось открытие выставки Татьяны Чурсиной с причудливым названием «Любовь осьминога и лягушки», посвященной темам любви, быта и ощущений через призму повседневных предметов.
Самым красивым и изысканным событием с точки зрения и зрелищности, и явки в четверг стало мероприятие в честь запуска Ultima Яндекс Маркет. Первое, что оценили светские гости — локация на Волочаевской, которую многие впервые для себя открыли в этот вечер и охотно делились впечатлениями друг с другом. В ее кирпичных стенах публику погрузили в томную атмосферу закрытой вечеринки в пустыне. Песок усыпал пол и барные стойки. А старт дал перфоманс — актёры раскапывали песчаные барханы, в которых были спрятаны кубы с культовыми и актуальными брендами. Например, сумка Prada, бра-топ от Hodakova, бомбер Acne studios.
За музыкальное настроение отвечали оркестр Kito Jempere вместе с популярными исполнителями Soda Luv, Mirèle, Gayana, Антоном Севидовым, passmurny, Юрой Макарычевым, Тосей Чайкиной и Пашей Артемьевым. Среди гостей были Ксения Собчак, Елена Крыгина, Надежда Стрелец, Ксения Дукалис, T-Killah, Коста Лакоста и другие.