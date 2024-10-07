Россияне просят объяснить критерии попадания препаратов в список жизненно важных

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 августа 2014 г. № 871 перечень ЖНВЛП должен пересматриваться не реже раза в год, но последние два года этого не происходило. Хотя с формальной точки зрения все было в порядке. В июне 2023 года список ЖНВЛП пополнился за счет включения новых форм уже имеющихся там наименований. А в феврале 2024 года, когда уже намечалось судебное разбирательство, комиссия Министерства здравоохранения провела заседание, на котором были рассмотрены только препараты российских производителей. В результате в перечни вошли все пять рассмотренных лекарств.