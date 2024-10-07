Путин встретит день рождения в рабочей обстановке

«Мы вас очень любим, верим в вас, гордимся, что вы являетесь нашим национальным лидером. Нам есть к чему стремиться, а стремимся мы к великолепной нашей, любящей нас стране, соответственно, и мы любим страну, поэтому стремимся созидать. Над Россией только небо и Господь, а в самом центре внимания — самый главный стратегический ресурс, это наш народ, наши люди многонациональной страны», — сказала она.