Путин встретит день рождения в рабочей обстановке

Путин в понедельник отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года.
Это не первый день рождения, который российский лидер проводит без отрыва от работы. В 2020 году первую половину дня он посвятил внутренней повестке и международным телефонным разговорам — их было больше десятка. Остаток дня Путин по традиции провел с друзьями, родными и близкими.
В 2021 году 7 октября глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2022 году, в день своего 70-летия президент России собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге.
В 2023 году 7 октября Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Лидеры обеих стран — Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев — приезжали в подмосковную резиденцию президента России. Позднее Путин шутил, что президенты «сообразили на троих» — Токаев и Мирзиеев остались на обед. Он также рассказывал, что отметил свой прошлый день рождения в кругу друзей и близких.
Поздравления президенту
По традиции в этот день глава государства получает поздравления от иностранных лидеров, политических и общественных деятелей, деятелей науки, спорта, культуры и искусства, а также простых россиян.
В этом году поздравления президенту направили и участники «Команды Путина» Народного фронта, среди которых — военнослужащие, артисты, спортсмены, иностранные студенты.
Большое количество добрых пожеланий в адрес президента пришло от российских военнослужащих.
«Мы всегда верили в вас, верили и будем верить, потому что, несмотря на то, что происходит в мире, наша страна под вашим руководством идет вперед. Мы возвращаем свои земли: мы возвратили свой Севастополь, свой Крым. Будем продолжать так же, в том же духе, с теми же силой и отдачей идти за вами», — говорят бойцы.
Главе государства они желают здоровья и долголетия.
«Мы не отступим, мы вас любим, мы вас поддерживаем», — обещают военнослужащие.
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева тоже присоединилась к поздравлениям.
«За те годы, когда вы являетесь лидером нашей страны, достигнуты колоссальные результаты абсолютно по всем направлениям, перечислить все невозможно. Мы благодарим вас, что под вашим руководством наша страна стала лучшей державой мира», — отметила спортсменка.
Актер Иван Охлобыстин пожелал главе государства «доброго здравия и долгих лет жизни».
«Берегите себя, храни вас Господь», — добавил он.
Теплые слова в этот день в адрес президента России направила и народная артистка РФ Надежда Бабкина.
«Мы вас очень любим, верим в вас, гордимся, что вы являетесь нашим национальным лидером. Нам есть к чему стремиться, а стремимся мы к великолепной нашей, любящей нас стране, соответственно, и мы любим страну, поэтому стремимся созидать. Над Россией только небо и Господь, а в самом центре внимания — самый главный стратегический ресурс, это наш народ, наши люди многонациональной страны», — сказала она.