Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 октября 2024

Что касается погоды в остальных частях Иркутской области, то днем в северных и западных районах ожидаются небольшие осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ветер будет преобладать юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с иногда с порывами до 14 м/с.