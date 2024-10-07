Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 октября 2024

Погода в Иркутске 7 октября 2024 порадует жителей областного центра высокими дневными температурами. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +17.
Погода в Иркутске 7 октября 2024
— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура днём +15…+17, — поделились метеорологи.
Что касается погоды в остальных частях Иркутской области, то днем в северных и западных районах ожидаются небольшие осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ветер будет преобладать юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с иногда с порывами до 14 м/с.
Воздух днем прогреется до +13…+18. Ночью возможны заморозки до −7. Вот, что обещает погода в Иркутске 7 октября 2024 и регионе.