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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 7 октября 2024

До +17 прогреется воздух в Иркутске 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 7 октября 2024 порадует жителей областного центра высокими дневными температурами. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +17.

Погода в Иркутске 7 октября 2024

— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура днём +15…+17, — поделились метеорологи.

Что касается погоды в остальных частях Иркутской области, то днем в северных и западных районах ожидаются небольшие осадки: дождь, мокрый снег, снег. Ветер будет преобладать юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с иногда с порывами до 14 м/с.

Воздух днем прогреется до +13…+18. Ночью возможны заморозки до −7. Вот, что обещает погода в Иркутске 7 октября 2024 и регионе.