Как первый «Запорожец» стал легендой советского автопрома

— Существует два поколения «Запорожца». Первым был «горбатый», он производился до 1969 года. А вот второй, «ушастый», можно сказать, долгожитель: выпускался с 1966 по 1994 год! Кстати, у второго передние и задние стекла были одинаковыми, а значит, и взаимозаменяемыми. А еще «Запорожец» продавался за границей, и там он носил название «Ялта».