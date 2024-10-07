Как первый «Запорожец» стал легендой советского автопрома

1 октября 1960 года с конвейера сошел первый «Запорожец» ЗАЗ-965, который в народе прозвали «горбатым» за крутой изгиб верха. «Вечерняя Москва» вспомнила, в каких фильмах «засветилось» авто.
В 1960-х годах перед правительством стояла задача — создать автомобиль, который мог бы себе позволить простой гражданин. Советские инженеры обратились к наработкам своих зарубежных коллег — «Жуку», который выпускал «Фольксваген» и «Фиат»-600«. Чтобы усовершенствовать дизайн машины, сделали небольшой “горбик”. Спустя год разработок “Фольксваген” запретил использовать конструкцию своего мотора, и советские инженеры начали всячески экспериментировать. Когда все технические вопросы утряслись, возникла новая проблема: завод “Москвич”, который должен был выпускать автомобиль, не смог найти производственные мощности для создания модели. Поэтому собирать машину решили на Запорожском автомобильном заводе. Машина стала популярной среди граждан СССР. Стоило авто 1800 рублей.
В кинокартине «Три плюс два» две героини отправляются отдыхать в Крым. Весь путь до южных берегов полуострова они проезжают на «Запорожце». Настоящее чудо для такого автомобиля!
Образ «национальной» машины отразился и в мультфильмах. Так, в «Простоквашино» Дядя Федор и его папа Дима покупают старенький синий «Запорожец» и ремонтируют его прямо в квартире!
По сюжету «Однажды двадцать лет спустя» бывшие одноклассники собираются вместе и пытаются понять, что они уже сделали и что еще хотят успеть в этой жизни. Главная героиня фильма, многодетная мама Надя Круглова, также пытается найти ответы на эти вопросы. Кстати, она и ее супруг по сюжету — обладатели «Запорожца».
«Горбатый» появляется в фильме «Сыщик» совсем ненадолго. Герой Гнус в исполнении Леонида Ярмольника на своем двухколесном товарище газует на светофоре, чем вызывает негодование своего соседа по автомобильному ряду. Тот в свою очередь выглядывает из «Запорожца», выдергивает у мотоцикла провода и командует: «Не рычи!».
Как новые ставки утильсбора повлияют на экономику России и стоимость автомобилей.
В фильме «Ларец Марии Медичи» герой — продавец мебельного отдела комиссионного магазина, Виктор, передвигается на «Запорожце».
В романтической комедии «Будьте моим мужем» легендарный «Запорожец» играет не последнюю роль! Поклонник одной из героинь Нины Руслановой в попытках ее порадовать и впечатлить дарит девушке настоящий красный кабриолет, переделанный из «горбатого».
Александр Деманов, историк, лектор российского общества «Знание»:
— Существует два поколения «Запорожца». Первым был «горбатый», он производился до 1969 года. А вот второй, «ушастый», можно сказать, долгожитель: выпускался с 1966 по 1994 год! Кстати, у второго передние и задние стекла были одинаковыми, а значит, и взаимозаменяемыми. А еще «Запорожец» продавался за границей, и там он носил название «Ялта».