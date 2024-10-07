В Хабаровском крае погибла женщина в жутком ДТП с КамАЗом, двое пострадали

Авария произошла сегодня, 7 октября, в 6:55 на территории города Бикина. По федеральной трассе А-370 «Уссури» двигались КамАЗ и Toyota Passo, которые столкнулись на 220-м километре. Как видно на кадрах с места, от мощного удара легковой автомобиль превратился в груду металла.