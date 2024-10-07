Хабаровских работодателей не заставят оплачивать сотрудникам проезд на работу

Российских работодателей не заставят оплачивать сотрудникам проезд на работу. Законопроект, предложенный депутатами ЛДПР, не поддержало Правительство РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Накануне депутаты предложили обязать работодателей оплачивать проезд до рабочего места и обратно сотрудникам, которые не могут пользоваться общественным транспортом. Для этого предлагалось внести изменения в статью 22 Трудового кодекса.
Но инициатива не вызвала одобрения: в правительстве отметили, что доставка сотрудников, работающих вахтовым методом, от места нахождения работодателя и обратно и так происходит за счет работодателя. При этом сейчас работодатели и сами могут по желанию вводить у себя в организациях дополнительные гарантии и компенсации работникам. А введение бесплатного проезда в обязанность предполагает расходы, источники и порядок исполнения которых законопроектом не определены.
— Законопроект нуждается в существенной доработке, — говорится в заключении кабмина.