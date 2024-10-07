Хабаровских работодателей не заставят оплачивать сотрудникам проезд на работу

Но инициатива не вызвала одобрения: в правительстве отметили, что доставка сотрудников, работающих вахтовым методом, от места нахождения работодателя и обратно и так происходит за счет работодателя. При этом сейчас работодатели и сами могут по желанию вводить у себя в организациях дополнительные гарантии и компенсации работникам. А введение бесплатного проезда в обязанность предполагает расходы, источники и порядок исполнения которых законопроектом не определены.