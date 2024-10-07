Стало известно, какие адреса затронет отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 7 октября 2024

Отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 7 октября 2024 затронет сразу несколько домов. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», это необходимо для проведения ремонтных работ.
— Мы проведем ремонт тепловой сети по улице Красных Мадьяр, 121 и в микрорайоне Университетский, 74, — сказано в сообщении.
Так, отключение отопления в Свердловском округе Иркутска 7 октября 2024 коснется восьми домов. Ремонт проведут на тепловой сети в микрорайоне Университетский 74.
Также из-за ремонтных работ без тепла останется Октябрьский округ. Точнее только здание по адресу Красных Мадьяр 121. Подробнее ознакомиться с адресами попадающими под отключение можно в фотокарточке ниже.
Отключение связано с ремонтными работами на тепловых сетях. Фото: «Оператор тепловых сетей Иркутска».